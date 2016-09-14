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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Олбрайтон 5
Марез 29
Марез 61
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
4
Энгелс
Бьорн Энгелс
53
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
11
Искьердо
Хосе Искьердо
78
1
Симонс
Тимми Симонс
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
15
Пина
Томас Пина
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
63
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
21
Коолс
Дион Коолс
5
Пулен
Бенуа Пулен
6
Клаудемир
Клаудемир
9
Воссен
Йелле Воссен
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
1
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
5'
5'
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
29'
61'
29'
61'
81
19
Слимани
Ислам Слимани
62
9
Варди
Джейми Варди
70
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
27
Василевски
Марцин Василевски
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
7
Муса
Ахмед Муса