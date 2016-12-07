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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Мехеле 8
Йоргенсен Занка 15
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
1
Бутель
Людовик Бутель
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
77
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
8'
8'
90
21
Коолс
Дион Коолс
90
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
66
15
Пина
Томас Пина
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
90
7
Уэсли
Уэсли
90
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
5
Пулен
Бенуа Пулен
3
Симонс
Тимми Симонс
25
Вормер
Рууд Вормер
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
20
Ванакен
Ханс Ванакен
9
Воссен
Йелле Воссен
Копенгаген
мин
24
Туту
Юссеф Туту
90
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
15'
15'
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
89
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
58
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
23
Павлович
Андрийя Павлович
88
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
9
Кадрии
Башким Кадрии
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
35
Кейта
Абубакар Кейта