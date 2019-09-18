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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:0
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 19:55 МСК
18.09.2019, 19:55 МСК
среда
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
86
17
Дели
Симон Дели
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
18
Рикка
Федерико Рикка
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
73
11
Дьятта
Крепин Дьятта
90
14
Окереке
Давид Окереке
60
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
2
Соболь
Эдуард Соболь
3
Баланта
Эдер Баланта
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
10
Дианье
Мбайе Дианье
80
Опенда
Луа Опенда
35
Тау
Перси Тау
Галатасарай
мин
11
Бабел
Райан Бабел
90
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
89
Фегули
Софиан Фегули
90
92
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
22
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
99
Лемина
Марио Лемина
60
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
27
Люиндама
Кристиан Люиндама
90
45
Маркан
Маркан
90
Запасные
34
Кочук
Окан Кочук
15
Донк
Райан Донк
2
Озбайраклы
Шенер Озбайраклы
19
Байрам
Омер Байрам
7
Бюйюк
Адем Бюйюк
23
Андоне
Флорин Андоне
97
Мор
Эмре Мор