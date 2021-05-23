Брест - ПСЖ: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Брест
Брест
-:-

Брест - ПСЖ: 23 мая 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
Брест
0 : 3
ПСЖ
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
Брест
0
ПСЖ
3
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3
Брест
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:30
Брест
1
ПСЖ
2
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 21:00
Брест
2 : 5
ПСЖ
08.01.2014 08 янв. 2014 ср 21:00
Брест
2
ПСЖ
5
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
ПСЖ
3
Брест
1
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Брест
0 : 3
ПСЖ
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Брест
0
ПСЖ
3
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Брест
0 : 1
ПСЖ
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 21:00
Брест
0
ПСЖ
1
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1 : 0
Брест
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1
Брест
0
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2
ПСЖ
2
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3
Брест
1

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28 февраля, 17:10