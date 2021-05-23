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Лига 1
Брест VS ПСЖ
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Брест - ПСЖ: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Брест
Брест
-:-
Брест - ПСЖ: 23 мая 2021 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:10
Брест
0 : 3
ПСЖ
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:10
Брест
0
ПСЖ
3
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3
Брест
0
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1
ПСЖ
2
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
21:00
Брест
2 : 5
ПСЖ
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
21:00
Брест
2
ПСЖ
5
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
ПСЖ
3
Брест
1
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:45
Брест
0 : 3
ПСЖ
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:45
Брест
0
ПСЖ
3
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
21:00
Брест
0 : 1
ПСЖ
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
21:00
Брест
0
ПСЖ
1
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
22:00
ПСЖ
1 : 0
Брест
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
22:00
ПСЖ
1
Брест
0
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Брест
2
ПСЖ
2
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
ПСЖ
3
Брест
1
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10