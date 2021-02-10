Матч завершен
Брест
Брест
Мунье 34
ле Дуарон 36
2:1
Матч завершен
Родез
Родез
16
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
10 февр. 2021, 19:00 МСК
10.02.2021, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Брест
мин
-
Мунье
Стив Мунье
34'
34'
64
-
Маньетти
Уго Маньетти
89
-
Мбок
Янга Мбок
89
-
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
36'
36'
89
Родез
мин
-
P. M. Dembele
P. M. Dembele
16'
16'
86