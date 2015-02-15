Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
2:0
Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
Кубок Англии, 5 раунд

Кубок Англии,

5 раунд

Англия
15 февр. 2015, 17:30 МСК
15.02.2015, 17:30 МСК
воскресенье
Составы