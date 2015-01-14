Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
4:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Миллуолл
Лондон
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
14 янв. 2015, 22:45 МСК
14.01.2015, 22:45 МСК
среда
Составы