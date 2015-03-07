Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Рединг
Рединг
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
7 марта 2015, 15:45 МСК
7.03.2015, 15:45 МСК
суббота
Составы