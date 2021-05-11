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Брайтон & Хов VS Вест Хэм
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Брайтон & Хов - Вест Хэм: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Вест Хэм: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
11 мая 2021, 21:45 МСК
11.05.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
15
Доусон
Крейг Доусон
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
28
Соучек
Томаш Соучек
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
-
34
Тротт
Натан Тротт
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
14
Алвес
Фредерик Алвес
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Прошлые матчи
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
22:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вест Хэм
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
22:00
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
0
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Вест Хэм
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3
Вест Хэм
1
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
22:00
Вест Хэм
0 : 3
Брайтон & Хов
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
22:00
Вест Хэм
0
Брайтон & Хов
3
Новости
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
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#Вест Хэм
19 января, 18:15
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#Марк Райт
10 января, 20:44
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
20 ноября 2020, 21:19
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
#
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09 марта, 21:21
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04 февраля, 01:04
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
01 февраля, 10:28
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49