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Брайтон & Хов VS Тоттенхэм
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Брайтон & Хов - Тоттенхэм: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Тоттенхэм: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:30
Брайтон & Хов
3 : 0
Тоттенхэм
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:30
Брайтон & Хов
3
Тоттенхэм
0
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Тоттенхэм
1 : 0
Брайтон & Хов
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Тоттенхэм
1
Брайтон & Хов
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Тоттенхэм
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
2
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
21:45
Брайтон & Хов
1 : 1
Тоттенхэм
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
21:45
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
1
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
0
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25