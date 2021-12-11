Брайтон & Хов - Тоттенхэм: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-

Брайтон & Хов - Тоттенхэм: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 15:30
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:30
Брайтон & Хов
3 : 0
Тоттенхэм
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:30
Брайтон & Хов
3
Тоттенхэм
0
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Тоттенхэм
1 : 0
Брайтон & Хов
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Тоттенхэм
1
Брайтон & Хов
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Тоттенхэм
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
2
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 21:45
Брайтон & Хов
1 : 1
Тоттенхэм
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 21:45
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
1
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 23:00
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
0

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