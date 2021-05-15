Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-

Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
27
Канселу
Жоау Канселу
16
Родри
Родри
20
Силва
Бернарду Силва
21
Торрес
Ферран Торрес
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
11
Зинченко
Александр Зинченко
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
47
Фоден
Фил Фоден
-
26
Марез
Рияд Марез
-

Прошлые матчи

13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
11.07.2020 11 июля 2020 сб 22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
11.07.2020 11 июля 2020 сб 22:00
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Брайтон & Хов
1 : 4
Манчестер Сити
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Брайтон & Хов
1
Манчестер Сити
4
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Брайтон & Хов
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
2
Брайтон & Хов
0
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Манчестер Сити
3
Брайтон & Хов
1
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2

Новости

«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
#Бернарду Силва
25 февраля, 00:55
Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
#Уве Реслер
24 февраля, 14:03
Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
#Илкай Гюндоган
14 февраля, 13:05
# Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
16 марта, 23:36
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
Сульшер трижды побеждал «Манчестер Сити» на его поле – это рекорд «Ман Юнайтед»
07 марта, 23:08
«МЮ» победил «Сити» и прервал их серию из 21 победы подряд
07 марта, 21:30