Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Сердар Азмун
Александр Головин
Квинси Промес
Эльдор Шомуродов
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Австралия
Непал
Норвегия
Сан-Марино
Швеция
Нидерланды
Грузия
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Краснодар
Барселона
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Реал
Тамбов
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Брайтон & Хов VS Манчестер Сити
Поделиться:
Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
27
Канселу
Жоау Канселу
16
Родри
Родри
20
Силва
Бернарду Силва
21
Торрес
Ферран Торрес
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
11
Зинченко
Александр Зинченко
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
47
Фоден
Фил Фоден
-
26
Марез
Рияд Марез
-
Прошлые матчи
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Брайтон & Хов
1 : 4
Манчестер Сити
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Брайтон & Хов
1
Манчестер Сити
4
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Брайтон & Хов
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Сити
2
Брайтон & Хов
0
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Манчестер Сити
3
Брайтон & Хов
1
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2
Новости
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
#Бернарду Силва
25 февраля, 00:55
Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
#Уве Реслер
24 февраля, 14:03
Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
#Илкай Гюндоган
14 февраля, 13:05
#
Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
16 марта, 23:36
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
Сульшер трижды побеждал «Манчестер Сити» на его поле – это рекорд «Ман Юнайтед»
07 марта, 23:08
«МЮ» победил «Сити» и прервал их серию из 21 победы подряд
07 марта, 21:30