Брайтон & Хов - Лестер Сити: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
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Брайтон & Хов - Лестер Сити: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
18 сент. 2021, 17:00 МСК
18.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
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Предварительный состав

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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Лестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Лестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:00
Лестер Сити
0 : 0
Брайтон & Хов
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:00
Лестер Сити
0
Брайтон & Хов
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 1
Брайтон & Хов
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 22:45
Лестер Сити
2
Брайтон & Хов
1
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Лестер Сити
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 0
Брайтон & Хов
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
2
Брайтон & Хов
0

Новости

Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
# Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
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Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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