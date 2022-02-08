Брайтон & Хов - Челси: 08 февраля 2022 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
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Брайтон & Хов - Челси: 08 февраля 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
8 февр. 2022, 22:45 МСК
8.02.2022, 22:45 МСК
вторник
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0
Брайтон & Хов
0
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Челси
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 22:15
Брайтон & Хов
1
Челси
3
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
Брайтон & Хов
1
Челси
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Челси
3 : 0
Брайтон & Хов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Челси
3
Брайтон & Хов
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Челси
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
1
Челси
2
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:30
Брайтон & Хов
0 : 4
Челси
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:30
Брайтон & Хов
0
Челси
4
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0

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