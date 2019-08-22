Матч завершен
Брага
Брага
Орта 74
1:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Спартак
Москва
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:45 МСК
22.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Брага
мин
1
Матеус
Матеус
90
5
Секейра
Нуну Секейра
90
36
Виана
Бруно Виана
90
14
Сантос
Пабло Сантос
64
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
27
Франсержио
Франсержио
46
60
Палинья
Жоао Палинья
90
15
Орта
Андре Орта
85
21
Орта
Рикарду Орта
74'
74'
90
20
Паулинью
Паулинью
90
Запасные
12
Са
Тиагу Са
3
Тормена
Витор Тормена
6
Клаудемир
Клаудемир
17
Новейш
Жоао Новейш
9
Хассан
Ахмед Хассан
90
Галено
Галено
19
Мурило
Мурило
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
63
8
Гулиев
Аяз Гулиев
85
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
26
Умяров
Наиль Умяров