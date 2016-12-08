Матч завершен
Брага
Брага
Стоилькович 43
Вукчевич 89
2:4
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Кривцов 22
Тайсон 39
Кривцов 62
Тайсон 66
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 19:00 МСК
8.12.2016, 19:00 МСК
четверг
Али Палабыйык
Али Палабыйык
Главный Судья
Составы
Брага
мин
25
Педру Тиба
Педру Тиба
90
28
Марафона
Марафона
90
15
Байано
Байано
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
89'
89'
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
66
21
Орта
Рикарду Орта
90
17
Фонте
Руи Фонте
58
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
43'
43'
70
Запасные
92
Матеус
Матеус
16
Джаван
Джаван
44
Жорже
Артур Жорже
8
Бакич
Марко Бакич
30
Алан
Алан
9
Хассан
Ахмед Хассан
26
Бенитес
Оскар Бенитес
Шахтер
мин
26
Шевченко
Никита Шевченко
90
24
Танковский
Вячеслав Танковский
61
17
Малышев
Максим Малышев
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
22'
62'
22', 62'
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
25
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
11
Марлос
Марлос
58
9
Дентиньо
Дентиньо
90
28
Тайсон
Тайсон
39'
66'
39', 66'
90
41
Борячук
Андрей Борячук
75
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
5
Кучер
Александр Кучер
14
Кобин
Василий Кобин
10
Бернард
Бернард
74
Коваленко
Виктор Коваленко
8
Фред
Фред
19
Феррейра
Факундо Феррейра