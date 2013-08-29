Брага - Пандурий: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Брага
Брага
0:2
Первый матч 1:0

Брага - Пандурий: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Пандурий
Тыргу-Жиу
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2013, 22:30 МСК
29.08.2013, 22:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Брага
мин
1
Матеус
Матеус
36
Виана
Бруно Виана
34
Силва
Рауль Силва
92
Кармо
Давид Кармо
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
27
Франсержио
Франсержио
5
Секейра
Нуну Секейра
60
Палинья
Жоао Палинья
21
Орта
Рикарду Орта
77
Тринкау
Тринкау
20
Паулинью
Паулинью
Запасные
12
Са
Тиагу Са
-
3
Тормена
Витор Тормена
-
17
Новейш
Жоао Новейш
-
15
Орта
Андре Орта
-
18
Фонте
Руи Фонте
-
90
Галено
Галено
-
9
Руис
Абель Руис
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:30
Брага
0 : 2
Пандурий
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:30
Брага
0
Пандурий
2
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:00
Пандурий
0 : 1
Брага
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:00
Пандурий
0
Брага
1

Новости

Футболисты в Португалии толкают застрявшую машину скорой. Прямо посреди поля 🚑
#Порту
11 февраля, 14:11
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
06 марта 2020, 01:20
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля 2020, 00:51
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
01 февраля 2020, 02:30
# Новости матча
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38