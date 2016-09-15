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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брага
Брага
Пинту 24
1:1
Матч завершен
Гент
Гент
Миличевич 6
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Брага
мин
92
Матеус
Матеус
90
8
Бакич
Марко Бакич
73
15
Байано
Байано
90
6
Пинту
Андре Пинту
24'
24'
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
25
Педру Тиба
Педру Тиба
90
23
Сантуш
Педру Сантуш
76
63
Мауро
Мауро
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
84
9
Хассан
Ахмед Хассан
90
Запасные
28
Марафона
Марафона
2
Веласкес
Эмилиано Веласкес
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
10
Мартинес
Томас Мартинес
17
Фонте
Руи Фонте
30
Алан
Алан
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
Гент
мин
1
Ринне
Якоб Ринне
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
6'
6'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Пербе
Жереми Пербе
70
27
Саймон
Мозес Саймон
40
Запасные
20
Толен
Янник Толен
23
Нильсен
Лассе Нильсен
5
Давидзаде
Офир Давидзаде
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
7
Кулибали
Калифа Кулибали
11
Куйович
Эмир Куйович