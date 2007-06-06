Босния и Герцеговина - Мальта: 01 января 1970 смотреть онлайн

Матч завершен
Босния и Герцеговина
0:0

Босния и Герцеговина - Мальта: 01 января 1970 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальта
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
1 янв. 1970, 3:00 МСК
1.01.1970, 3:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
Мальта
мин
-
Гилламьер
Мэттью Гилламьер

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

06.06.2007 06 июня 2007 ср 21:15
Босния и Герцеговина
1 : 0
Мальта
06.06.2007 06 июня 2007 ср 21:15
Босния и Герцеговина
1
Мальта
0
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 20:15
Мальта
2 : 5
Босния и Герцеговина
02.09.2006 02 сент. 2006 сб 20:15
Мальта
2
Босния и Герцеговина
5
01.01.1970 01 янв. 1970 чт 3:00
Босния и Герцеговина
0 : 0
Мальта
01.01.1970 01 янв. 1970 чт 3:00
Босния и Герцеговина
0
Мальта
0

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