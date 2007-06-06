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Чемпионат Европы
Босния и Герцеговина VS Мальта
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Босния и Герцеговина - Мальта: 01 января 1970 смотреть онлайн
Матч завершен
Босния и Герцеговина
0:0
Босния и Герцеговина - Мальта: 01 января 1970 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальта
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
1 янв. 1970, 3:00 МСК
1.01.1970, 3:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
Мальта
мин
-
Гилламьер
Мэттью Гилламьер
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:15
Босния и Герцеговина
1 : 0
Мальта
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:15
Босния и Герцеговина
1
Мальта
0
02.09.2006
02 сент. 2006
сб
20:15
Мальта
2 : 5
Босния и Герцеговина
02.09.2006
02 сент. 2006
сб
20:15
Мальта
2
Босния и Герцеговина
5
01.01.1970
01 янв. 1970
чт
3:00
Босния и Герцеговина
0 : 0
Мальта
01.01.1970
01 янв. 1970
чт
3:00
Босния и Герцеговина
0
Мальта
0
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#Мальта
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Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
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Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
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07 декабря 2020, 21:23