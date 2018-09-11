Босния и Герцеговина - Австрия: 11 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Босния и Герцеговина
1:0

Босния и Герцеговина - Австрия: 11 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Австрия
Лига B, 2 тур

Лига B,

2 тур
11 сент. 2018, 21:45 МСК
11.09.2018, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

15.11.2018 15 нояб. 2018 чт 22:45
Австрия
0 : 0
Босния и Герцеговина
15.11.2018 15 нояб. 2018 чт 22:45
Австрия
0
Босния и Герцеговина
0
11.09.2018 11 сент. 2018 вт 21:45
Босния и Герцеговина
1 : 0
Австрия
11.09.2018 11 сент. 2018 вт 21:45
Босния и Герцеговина
1
Австрия
0