Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 16
Ройс 23
Ройс 38
Ройс 52
Аранго 54
5:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
19 нояб. 2011, 17:30 МСК
19.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
28
0
Данте
Данте
90
0
Аранго
Хуан Аранго
54'
54'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
16'
16'
80
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ройс
Марко Ройс
23'
38'
52'
23', 38', 52'
87
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Ханке
Майк Ханке
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Оцу
Юки Оцу
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Вольф
Андреас Вольф
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
48
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
60
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Хант
Аарон Хант
78
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Марин
Марко Марин
0
Стеванович
Предраг Стеванович
0
Весли
Весли
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Вагнер
Сандро Вагнер