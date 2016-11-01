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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 32
1:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Дембеле 76
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
1 нояб. 2016, 22:45 МСК
1.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
77
27
Корб
Юлиан Корб
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
32'
32'
81
10
Азар
Торган Азар
69
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
28
Хан
Андре Хан
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
14
Шульц
Марвин Шульц
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Раффаэл
Раффаэл
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
8
Браун
Скотт Браун
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
85
28
Святченко
Эрик Святченко
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
60
18
Рогич
Том Рогич
69
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
76'
76'
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
20
Боята
Дедрик Боята
6
Биттон
Нир Биттон
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
27
Робертс
Патрик Робертс
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
7
Чифци
Надир Чифци