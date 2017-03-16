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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кристенсен 26
Дауд 45
2:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 54
Бенталеб 68
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
16 марта 2017, 23:05 МСК
16.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
16
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
26'
26'
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
45
8
Дауд
Махмуд Дауд
45'
45'
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
11
Раффаэл
Раффаэл
90
9
Дрмич
Йосип Дрмич
83
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
2
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
5
Штробль
Тобиас Штробль
30
Эльведи
Нико Эльведи
23
Хофманн
Йонас Хофманн
20
Соу
Джибриль Соу
28
Хан
Андре Хан
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
68'
68'
79
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
20
Керер
Тило Керер
90
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
88
8
Горецка
Леон Горецка
54'
54'
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
45
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
15
Аого
Деннис Аого
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
7
Майер
Макс Майер
21
Шепф
Алессандро Шепф
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар