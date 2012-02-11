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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 3
Ханке 15
Аранго 32
3:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
11 февр. 2012, 20:30 МСК
11.02.2012, 20:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
32'
32'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
72
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
80
0
Ханке
Майк Ханке
15'
15'
89
0
Ройс
Марко Ройс
3'
3'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Хегер
Марко Хегер
81
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
46
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
63
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки