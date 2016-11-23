Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 23
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 45
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2016, 22:45 МСК
23.11.2016, 22:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
41
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
60
11
Раффаэл
Раффаэл
23'
23'
84
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
4
Вестергор
Янник Вестергор
14
Шульц
Марвин Шульц
36
Рюттен
Нильс Рюттен
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
28
Хан
Андре Хан
Манчестер Сити
мин
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
68
21
Сильва
Давид Сильва
45'
45'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
6
Фернандо
Фернандо
9
Нолито
Нолито
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо