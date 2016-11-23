Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 23
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
23 нояб. 2016, 22:45 МСК
23.11.2016, 22:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
41
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
60
11
Раффаэл
Раффаэл
23'
23'
84
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
4
Вестергор
Янник Вестергор
14
Шульц
Марвин Шульц
36
Рюттен
Нильс Рюттен
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
28
Хан
Андре Хан
Манчестер Сити
мин
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
68
21
Сильва
Давид Сильва
45'
45'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
6
Фернандо
Фернандо
9
Нолито
Нолито
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо