Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:1
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 44
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
77
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
65
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Азар
Торган Азар
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
77
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
2
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
5
Штробль
Тобиас Штробль
27
Корб
Юлиан Корб
14
Шульц
Марвин Шульц
9
Дрмич
Йосип Дрмич
28
Хан
Андре Хан
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
86
9
Калинич
Никола Калинич
77
10
Бернардески
Федерико Бернардески
44'
44'
64
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
30
Бабакар
Хума Бабакар