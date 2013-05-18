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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 4
Ханке 5
Нордтвейт 10
3:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мартинес 7
Рибери 19
Рибери 53
Роббен 59
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
4'
4'
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
10'
10'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
79
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ханке
Майк Ханке
5'
5'
84
0
Хргота
Бранимир Хргота
65
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Млапа
Пениель Млапа
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
7'
7'
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
19'
53'
19', 53'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
81
0
Роббен
Арьен Роббен
59'
59'
81
0
Манджукич
Марио Манджукич
75
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Густаво
Луис Густаво
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро