Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 9
Херрманн 40
Херрманн 69
3:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 76
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
20 янв. 2012, 22:30 МСК
20.01.2012, 22:30 МСК
пятница
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
40'
69'
40', 69'
87
0
Ханке
Майк Ханке
80
0
Ройс
Марко Ройс
9'
9'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
74
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
64
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
56
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
76'
76'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Алаба
Давид Алаба
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен