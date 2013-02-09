Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
Кения
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 44
Де Йонг 58
Херрманн 86
3:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 52
Кисслинг 60
Шюррле 64
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
44'
44'
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
78
0
Херрманн
Патрик Херрманн
86'
86'
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
84
0
Ринг
Александер Ринг
60
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
58'
58'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Бранденбургер
Нико Бранденбургер
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Хргота
Бранимир Хргота
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
80
0
Шюррле
Андре Шюррле
64'
64'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
52'
52'
70
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
60'
60'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес