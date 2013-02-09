Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 44
Де Йонг 58
Херрманн 86
3:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 52
Кисслинг 60
Шюррле 64
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
44'
44'
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
78
0
Херрманн
Патрик Херрманн
86'
86'
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
84
0
Ринг
Александер Ринг
60
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
58'
58'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Бранденбургер
Нико Бранденбургер
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Хргота
Бранимир Хргота
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
80
0
Шюррле
Андре Шюррле
64'
64'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
52'
52'
70
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
60'
60'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес