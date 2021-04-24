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Боруссия VS Арминия
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Боруссия - Арминия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Менхенгладбах
-:-
Боруссия - Арминия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Арминия
Билефельд
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
30
Эльведи
Нико Эльведи
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Тюрам
Маркус Тюрам
6
Крамер
Кристоф Крамер
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
23
Хофманн
Йонас Хофманн
13
Штиндль
Ларс Штиндль
14
Плеа
Алассан Плеа
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
17
Вендт
Оскар Вендт
-
24
Янчке
Тони Янчке
-
15
Байер
Луис Байер
-
7
Херрманн
Патрик Херрманн
-
19
Лазаро
Валентино Лазаро
-
8
Закария
Денис Закария
-
11
Вольф
Ханнес Вольф
-
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
23
Лукоки
Андерсон Лукоки
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
28
Влап
Мичел Влап
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
18
Кордова
Серхио Кордова
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
-
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
0 : 1
Боруссия
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
0
Боруссия
1
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Арминия
1(5) : 1(4)
Боруссия
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Арминия
1(5)
Боруссия
1(4)
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Боруссия
1 : 1
Арминия
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Боруссия
1
Арминия
1
08.11.2008
08 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
0 : 2
Боруссия
08.11.2008
08 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
0
Боруссия
2
Новости
Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду
#Хайко Фогель
17 марта, 17:44
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
#Футбол
29 июня 2020, 14:26
#
Новости матча
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М. У Бернарду Силвы – 1+1
25 февраля, 00:50
Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона
25 февраля, 00:25
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:22
Где смотреть матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:07
Розе возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
15 февраля, 17:25
«Ман Сити» и «Боруссия» сыграют матч ЛЧ в Будапеште
08 февраля, 22:12
Хофманн повторил лучшую статистику за карьеру в Бундеслиге. Сыграл девять матчей, дважды забил «Баварии»
09 января, 13:04