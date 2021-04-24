Боруссия - Арминия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Менхенгладбах
-:-

Боруссия - Арминия: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Арминия
Билефельд
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
30
Эльведи
Нико Эльведи
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Тюрам
Маркус Тюрам
6
Крамер
Кристоф Крамер
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
23
Хофманн
Йонас Хофманн
13
Штиндль
Ларс Штиндль
14
Плеа
Алассан Плеа
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
17
Вендт
Оскар Вендт
-
24
Янчке
Тони Янчке
-
15
Байер
Луис Байер
-
7
Херрманн
Патрик Херрманн
-
19
Лазаро
Валентино Лазаро
-
8
Закария
Денис Закария
-
11
Вольф
Ханнес Вольф
-
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
23
Лукоки
Андерсон Лукоки
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
28
Влап
Мичел Влап
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
18
Кордова
Серхио Кордова
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
0 : 1
Боруссия
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Арминия
0
Боруссия
1
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Арминия
1(5) : 1(4)
Боруссия
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Арминия
1(5)
Боруссия
1(4)
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Боруссия
1 : 1
Арминия
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Боруссия
1
Арминия
1
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 17:30
Арминия
0 : 2
Боруссия
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 17:30
Арминия
0
Боруссия
2

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