Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Канада
Кения
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 11
Гетце 81
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Гебре Селасси 75
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
24 авг. 2012, 21:30 МСК
24.08.2012, 21:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Кирх
Оливер Кирх
82
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
78
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
71
0
Ройс
Марко Ройс
11'
11'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Перишич
Иван Перишич
0
Гетце
Марио Гетце
81'
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
65
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
75'
75'
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
87
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг