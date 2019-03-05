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Лига чемпионов
Боруссия VS Тоттенхэм
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Боруссия - Тоттенхэм: 05 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:1
Первый матч 0:3
Боруссия - Тоттенхэм: 05 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 49
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
5 марта 2019, 23:00 МСК
5.03.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
49'
49'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
3
Роуз
Дэнни Роуз
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
-
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
События
Матч окончен 0:1
49'
ГОЛ! 0:1
Гарри Кейн
Прошлые матчи
05.03.2019
05 марта 2019
вт
23:00
Боруссия
0 : 1
Тоттенхэм
05.03.2019
05 марта 2019
вт
23:00
Боруссия
0
Тоттенхэм
1
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
23:00
Тоттенхэм
3 : 0
Боруссия
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
23:00
Тоттенхэм
3
Боруссия
0
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
Боруссия
1 : 2
Тоттенхэм
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
Боруссия
1
Тоттенхэм
2
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Тоттенхэм
3 : 1
Боруссия
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Тоттенхэм
3
Боруссия
1
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Тоттенхэм
1 : 2
Боруссия
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Тоттенхэм
1
Боруссия
2
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Боруссия
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Боруссия
3
Тоттенхэм
0
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53