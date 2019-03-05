Боруссия - Тоттенхэм: 05 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:1
Первый матч 0:3

Боруссия - Тоттенхэм: 05 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 49
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
5 марта 2019, 23:00 МСК
5.03.2019, 23:00 МСК
вторник
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Составы

Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
49'
49'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
3
Роуз
Дэнни Роуз
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
-
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-

События

Матч окончен 0:1
49'
ГОЛ! 0:1
Гарри Кейн

Прошлые матчи

05.03.2019 05 марта 2019 вт 23:00
Боруссия
0 : 1
Тоттенхэм
05.03.2019 05 марта 2019 вт 23:00
Боруссия
0
Тоттенхэм
1
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 23:00
Тоттенхэм
3 : 0
Боруссия
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 23:00
Тоттенхэм
3
Боруссия
0
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
Боруссия
1 : 2
Тоттенхэм
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
Боруссия
1
Тоттенхэм
2
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Тоттенхэм
3 : 1
Боруссия
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Тоттенхэм
3
Боруссия
1
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Тоттенхэм
1 : 2
Боруссия
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Тоттенхэм
1
Боруссия
2
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Боруссия
3
Тоттенхэм
0

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