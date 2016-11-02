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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Рамос 12
1:0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
7
Дембеле
Усман Дембеле
45
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
69
10
Гетце
Марио Гетце
69
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
20
Рамос
Адриан Рамос
12'
12'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
26
Пищек
Лукаш Пищек
8
Шахин
Нури Шахин
21
Шюррле
Андре Шюррле
18
Роде
Себастьян Роде
30
Пасслак
Феликс Пасслак
9
Мор
Эмре Мор
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
31
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
11
Сезар
Бруно Сезар
58
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
10
Руис
Брайан Руис
78
20
Кастаньос
Люк Кастаньос
45
Запасные
34
Бету
Бету
21
Перейра
Жоао Перейра
23
Силва
Адриен Силва
22
Элиас
Элиас
28
Дост
Бас Дост
7
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
3
Маркович
Лазар Маркович