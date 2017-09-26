Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 54
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бэйл 18
Роналду 50
Роналду 79
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
36
Топрак
Омер Топрак
90
15
Тольян
Джереми Тольян
90
8
Шахин
Нури Шахин
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
9
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
54'
54'
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
5
Бартра
Марк Бартра
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
23
Кагава
Синдзи Кагава
19
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
18'
18'
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
14
Каземиро
Каземиро
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
50'
79'
50', 79'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
19
Хакими
Ашраф Хакими
17
Лукас
Лукас
24
Себальос
Даниэль Себальос
20
Асенсио
Марко Асенсио
18
Льоренте
Маркос Льоренте
21
Майорал
Борха Майорал