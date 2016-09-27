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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 43
Шюррле 87
2:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 17
Варан 68
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
78
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Гетце
Марио Гетце
58
7
Дембеле
Усман Дембеле
73
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
43'
43'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
21
Шюррле
Андре Шюррле
87'
18
Роде
Себастьян Роде
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
30
Пасслак
Феликс Пасслак
20
Рамос
Адриан Рамос
9
Мор
Эмре Мор
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
10
Родригес
Хамес Родригес
70
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
68'
68'
90
23
Данило
Данило
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
17'
17'
90
9
Бензема
Карим Бензема
87
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
3
Пепе
Пепе
15
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
22
Иско
Иско
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
21
Мората
Альваро Мората