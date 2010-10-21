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Боруссия VS ПСЖ
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Боруссия - ПСЖ: 21 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
1:1
Боруссия - ПСЖ: 21 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
21 окт. 2010, 20:00 МСК
21.10.2010, 20:00 МСК
четверг
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2
Боруссия
0
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2
ПСЖ
1
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
ПСЖ
0 : 0
Боруссия
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
ПСЖ
0
Боруссия
0
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Боруссия
1 : 1
ПСЖ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Боруссия
1
ПСЖ
1
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09