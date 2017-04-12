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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Дембеле 57
Кагава 84
2:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Монако
Монако
Мбаппе 19
Бендер 35
Мбаппе 79
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
12 апр. 2017, 19:45 МСК
12.04.2017, 19:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
6
Бендер
Свен Бендер
35'
35'
46
7
Кагава
Синдзи Кагава
84'
84'
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
7
Дембеле
Усман Дембеле
57'
57'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
8
Шахин
Нури Шахин
24
Мерино
Микель Мерино
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
30
Пасслак
Феликс Пасслак
9
Мор
Эмре Мор
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
38
Туре
Алмами Туре
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
66
27
Лемар
Тома Лемар
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
85
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
19'
79'
19', 79'
90
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
6
Жорже
Жорже
7
Дирар
Набиль Дирар
18
Жермен
Валере Жермен
33
Кардона
Ирвин Кардона