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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хакими 51
Брандт 64
Хакими 77
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 5
Весино 40
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
64
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
23
Азар
Торган Азар
88
19
Брандт
Юлиан Брандт
64'
64'
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
51'
77'
51', 77'
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
82
Запасные
40
Эльшлегель
Эрик Эльшлегель
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
6
Делэни
Томас Делэни
8
Дауд
Махмуд Дауд
9
Алькасер
Пако Алькасер
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
73
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
46
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
40'
40'
68
23
Барелла
Николо Барелла
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
5'
5'
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
19
Лазаро
Валентино Лазаро
12
Сенси
Стефано Сенси
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито