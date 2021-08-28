Боруссия - Хоффенхайм: 28 августа 2021 смотреть онлайн

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Боруссия - Хоффенхайм: 28 августа 2021 смотреть онлайн

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Германия
28 авг. 2021, -:- МСК
28.08.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Боруссия
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Хоффенхайм
0
Боруссия
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Боруссия
0 : 4
Хоффенхайм
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Боруссия
0
Хоффенхайм
4
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 3
Хоффенхайм
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
3
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Боруссия
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
3
Боруссия
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:30
Хоффенхайм
2 : 2
Боруссия
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
2
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 19:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Боруссия
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
1
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:30
Боруссия
1 : 0
Хоффенхайм
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:30
Боруссия
1
Хоффенхайм
0
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Боруссия
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
Хоффенхайм
2
Боруссия
2
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Боруссия
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:30
Хоффенхайм
1
Боруссия
3
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Боруссия
3
Хоффенхайм
1

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