Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 6
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 77
Салихович 82
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
78
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
69
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
60
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
6'
6'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Шахин
Нури Шахин
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
77'
82'
77', 82'
90
0
Руди
Себастьян Руди
46
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Окс
Патрик Окс
58
0
Фирмино
Роберто Фирмино
86
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Шипплок
Свен Шипплок