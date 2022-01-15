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Боруссия VS Фрайбург
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Боруссия - Фрайбург: 15 января 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Фрайбург: 15 января 2022 смотреть онлайн
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
15 янв. 2022, -:- МСК
15.01.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
7
Шмид
Джонатан Шмид
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
19
Хаберер
Яник Хаберер
18
Петерсен
Нильс Петерсен
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
14
Тиль
Гус Тиль
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Боруссия
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
2
Боруссия
1
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1
Фрайбург
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2
Боруссия
2
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Фрайбург
0 : 4
Боруссия
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
4
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Фрайбург
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Боруссия
2
Фрайбург
0
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Фрайбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Боруссия
2
Фрайбург
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Фрайбург
0 : 0
Боруссия
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
0
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
3
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Боруссия
3
Фрайбург
1
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Фрайбург
0
Боруссия
1
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Фрайбург
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Боруссия
5
Фрайбург
0
16.03.2013
16 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Фрайбург
16.03.2013
16 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
5
Фрайбург
1
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Боруссия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
0
Боруссия
2
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Фрайбург
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Боруссия
4
Фрайбург
0
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1
Боруссия
4
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Боруссия
3
Фрайбург
0
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 2
Боруссия
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1
Боруссия
2
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Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
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«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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