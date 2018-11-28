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Лига чемпионов
Боруссия VS Брюгге
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Боруссия - Брюгге: 28 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:0
Боруссия - Брюгге: 28 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
28 нояб. 2018, 23:00 МСК
28.11.2018, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
Брюгге
мин
22
Хорват
Этан Хорват
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
6
Амрабат
Софиан Амрабат
90
18
Накамба
Марвелус Накамба
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
7
Уэсли
Уэсли
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
90
Запасные
1
Летица
Карло Летица
-
15
Митрович
Матей Митрович
-
26
Ритс
Матс Ритс
-
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
-
10
Резаи
Каве Резаи
-
80
Опенда
Луа Опенда
-
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Пако Алькасер
45'
14'
Желтая карточка
Стефано Денсвил
Прошлые матчи
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Боруссия
3 : 0
Брюгге
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Боруссия
3
Брюгге
0
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
Брюгге
0 : 3
Боруссия
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
Брюгге
0
Боруссия
3
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
Боруссия
0 : 0
Брюгге
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
Боруссия
0
Брюгге
0
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Брюгге
0 : 1
Боруссия
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Брюгге
0
Боруссия
1
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09