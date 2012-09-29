Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 35
Суботич 40
Ройс 70
Гюндоган 79
Блащиковски 85
5:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
29 сент. 2012, 19:30 МСК
29.09.2012, 19:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
40'
40'
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
35'
70'
35', 70'
75
0
Кель
Себастьян Кель
83
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
79'
79'
90
0
Гетце
Марио Гетце
71
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
85'
85'
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Левандовски
Роберт Левандовски
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
77
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
75
0
Ханке
Майк Ханке
62
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ринг
Александер Ринг
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота