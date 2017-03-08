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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 4
Пулишич 59
Обамеянг 61
Обамеянг 85
4:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
8 марта 2017, 22:45 МСК
8.03.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
88
5
Бартра
Марк Бартра
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
59'
59'
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
4'
61'
85'
4', 61', 85'
86
7
Дембеле
Усман Дембеле
81
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
21
Шюррле
Андре Шюррле
23
Кагава
Синдзи Кагава
24
Мерино
Микель Мерино
30
Пасслак
Феликс Пасслак
Бенфика
мин
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
64
21
Пицци
Пицци
90
7
Самарис
Андреас Самарис
74
11
Митроглу
Костас Митроглу
90
22
Серви
Франко Серви
82
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
33
Жардел
Жардел
15
Каррильо
Андре Каррильо
17
Живкович
Андрия Живкович
8
Орта
Андре Орта
10
Жонас
Жонас
9
Хименес
Рауль Хименес