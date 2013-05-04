Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гросскройц 11
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 23
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
4 мая 2013, 19:30 МСК
4.05.2013, 19:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
11'
11'
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Кель
Себастьян Кель
71
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
84
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
0
Бендер
Свен Бендер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Ройс
Марко Ройс
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
76
0
Шакири
Джердан Шакири
90
0
Гомес
Марио Гомес
23'
23'
67
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Ранкович
Владимир Ранкович
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Джан
Эмре Джан
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Вайнраух
Патрик Вайнраух