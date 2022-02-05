Боруссия - Байер: 05 февраля 2022 смотреть онлайн

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Боруссия - Байер: 05 февраля 2022 смотреть онлайн

Байер
Леверкузен
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
5 февр. 2022, -:- МСК
5.02.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Байер
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
3
Байер
1
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2
Боруссия
1
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Байер
4
Боруссия
3
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Байер
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Боруссия
4
Байер
0
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
Боруссия
3 : 2
Байер
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
Боруссия
3
Байер
2
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Байер
2 : 4
Боруссия
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
4
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4
Байер
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Байер
1 : 1
Боруссия
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Байер
1
Боруссия
1
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Боруссия
6 : 2
Байер
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Боруссия
6
Байер
2
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Байер
2 : 0
Боруссия
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:30
Байер
0 : 1
Боруссия
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:30
Байер
0
Боруссия
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:30
Боруссия
3 : 0
Байер
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:30
Боруссия
3
Байер
0
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Байер
0
Боруссия
0
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0
Байер
2
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Байер
2 : 2
Боруссия
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
2
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:30
Боруссия
0
Байер
1
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:30
Байер
2 : 3
Боруссия
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:30
Байер
2
Боруссия
3
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Боруссия
3
Байер
0
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Байер
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Боруссия
1
Байер
0
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:30
Байер
0
Боруссия
0

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