Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 17
Кагава 18
Шахин 20
Дембеле 29
Ройс 32
Ройс 52
Пасслак 81
Ржежничак 90
8:4
Матч завершен
Легия
Варшава
Прийович 10
Прийович 24
Кухарчик 57
Николич 83
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Маркус Стрембергсон
Маркус Стрембергсон
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
8
Шахин
Нури Шахин
20'
20'
70
5
Бартра
Марк Бартра
62
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
11
Ройс
Марко Ройс
32'
52'
32', 52'
90
18
Роде
Себастьян Роде
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
30
Пасслак
Феликс Пасслак
81'
81'
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
17'
18'
17', 18'
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
7
Дембеле
Усман Дембеле
29'
29'
72
Запасные
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
37
Дурм
Эрик Дурм
21
Шюррле
Андре Шюррле
10
Гетце
Марио Гетце
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Мор
Эмре Мор
Легия
мин
33
Чержняк
Радослав Чержняк
90
15
Копчински
Михал Копчински
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90'
90'
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
4
Червински
Якуб Червински
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
75
6
Гильерме
Гильерме
55
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
57'
57'
90
99
Прийович
Александар Прийович
10'
24'
10', 24'
69
Запасные
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
28
Брож
Лукаш Брож
52
Ветеска
Матеуш Ветеска
77
Александров
Михаил Александров
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
11
Николич
Неманья Николич
83'