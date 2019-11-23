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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кук 59
1:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Моутинью 21
Хименес 31
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
59'
59'
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
4
Гослинг
Дэн Гослинг
8
Лерма
Жефферсон Лерма
17
Стейси
Джек Стейси
9
Соланке
Доминик Соланке
14
Греневельд
Арно Греневельд
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
21'
21'
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
31'
31'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету