Матч завершен
Бордо
Бордо
Фернандо 54
Шамах 90
2:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Фернандо
Фернандо
54'
54'
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
75
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Шамах
Маруан Шамах
90'
90'
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Пласенте
Диего Пласенте
0
Сане
Людовик Сане
0
Траоре
Абду Траоре
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
89
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
68
0
Амаури
Амаури
77
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле