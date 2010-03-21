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События
Матч окончен 3:1
Замена
81'
ГОЛ! 3:1
77'
75'
Замена
Замена
71'
67'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
67'
66'
Красная карточка
ГОЛ! 1:1
42'
32'
Желтая карточка
31'
Замена
23'
ГОЛ! 0:1
11'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
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18 октября 2020, 20:42
1
31 августа 2020, 16:06
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17 августа 2020, 20:25
23 ноября 2019, 14:26
16 января, 10:18
15 января, 12:08
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 01:13
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29
17 августа 2020, 15:32