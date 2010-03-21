Бордо - Лилль: 21 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Сиани 42
Жуссие 67
Гуркюфф 77
3:1

Бордо - Лилль: 21 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Азар 23
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
21 марта 2010, 19:00 МСК
21.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
42'
42'
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Жуссие
Жуссие
67'
67'
71
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
77'
77'
81
0
Гуффран
Йоан Гуффран
71
0
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
-
0
Энрике
Энрике
-
0
Плашил
Ярослав Плашил
19
0
Вендел
Вендел
19
0
Сертик
Грегори Сертик
9
0
Белльон
Давид Белльон
-
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
-
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
31
0
Берья
Франк Берья
90
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
67
0
Азар
Эден Азар
23'
23'
90
0
Туре
Ларсен Туре
75
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
-
0
Эмерсон
Эмерсон
59
0
Вандам
Джерри Вандам
-
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
0
Жервиньо
Жервиньо
23
0
Фро
Пьер-Ален Фро
15
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-

События

Матч окончен 3:1
Замена
Грегори Сертик
Йоанн Гуркюфф
81'
ГОЛ! 3:1
Йоанн Гуркюфф
77'
75'
Замена
Пьер-Ален Фро
Ларсен Туре
Замена
Ярослав Плашил
Йоан Гуффран
71'
Замена
Вендел
Жуссие
71'
67'
Замена
Жервиньо
Людовик Обраньяк
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
Жуссие
67'
66'
Красная карточка
Рикарду Кошта
ГОЛ! 1:1
Микаэль Сиани
42'
32'
Желтая карточка
Адиль Рами
31'
Замена
Эмерсон
Орельен Шеджу
23'
ГОЛ! 0:1
Эден Азар
11'
Желтая карточка
Рикарду Кошта

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0
Лилль
3
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2
Бордо
1
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3
Бордо
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 18:00
Лилль
1 : 0
Бордо
12.05.2019 12 мая 2019 вс 18:00
Лилль
1
Бордо
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Бордо
1 : 0
Лилль
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Бордо
1
Лилль
0
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Бордо
2 : 1
Лилль
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Бордо
2
Лилль
1
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 20:00
Лилль
0 : 0
Бордо
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 20:00
Лилль
0
Бордо
0
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
2
Бордо
3
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Бордо
0
Лилль
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Лилль
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Бордо
1
Лилль
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
Лилль
0 : 0
Бордо
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
Лилль
0
Бордо
0
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:00
Лилль
2 : 0
Бордо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:00
Лилль
2
Бордо
0
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Лилль
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Бордо
1
Лилль
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Лилль
2 : 1
Бордо
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Лилль
2
Бордо
1
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Лилль
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
1
Лилль
0
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
Лилль
2 : 1
Бордо
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
Лилль
2
Бордо
1
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:45
Бордо
1 : 1
Лилль
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:45
Бордо
1
Лилль
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Лилль
4 : 5
Бордо
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Лилль
4
Бордо
5
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:00
Бордо
1 : 1
Лилль
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:00
Бордо
1
Лилль
1
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1
Бордо
1

Новости

Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
#Ланс
18 октября 2020, 20:42
1
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
# Новости матча
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Милан» проиграл 0:3 «Лиллю». Так прервалась 24-матчевая серия без поражений
06 ноября 2020, 01:13
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
«Арсенал» купил защитника «Лилля» Габриэля за 26 миллионов
01 сентября 2020, 18:29
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32