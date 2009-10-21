Матч завершен
Бордо
Бордо
Сиани 29
Планюс 40
2:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Сиани 6
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
40'
40'
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
29'
6'
29'
6'
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
85
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
85
0
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Сане
Людовик Сане
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Жуссие
Жуссие
0
Гуффран
Йоан Гуффран
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
78
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Тони
Лука Тони
78
0
Клозе
Мирослав Клозе
73
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Демикелис
Мартин Демикелис
0
Герлиц
Андреас Герлиц
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Соса
Хосе Соса
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Гомес
Марио Гомес